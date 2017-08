Jessica Jones: David Tennant farà parte del cast della seconda stagione

David Tennant reciterà nella seconda stagione della serie Jessica Jones, il progetto prodotto da Marvel e Netflix che ritornerà con gli episodi della seconda stagione nel 2018.

L'attore è infatti ritratto in una foto scattata sul set e condivisa dal magazine Entertainment Weekly, nonostante nell'ultimo episodio andato in onda il malvagio Kilgrave, in grado di controllare la mente delle altre persone, sia stato ucciso dall'eroina interpretata da Krysten Ritter.

