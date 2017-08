Jessica Jones arriva in soccorso di Aaron Paul e... Bojack Horseman!

Dall'inizio della promozione di The Defenders, la serie cross-over Marvel, gli account dei social media dei supereroi sono stati molto attivi tra di loro. Ma stavolta al centro dell'attenzione è finito un personaggio di Netflix.

L'account Twitter di Jessica Jones ha risposto a Aaron Paul, co-star di BoJack Horseman, offrendo i suoi servizi di investigatrice privata per ritrovare il protagonista della serie:

Need to track someone down? — Jessica Jones (@JessicaJones) 24 agosto 2017

That'll cost you. — Jessica Jones (@JessicaJones) 25 agosto 2017

Per quanto riguarda il plot della seconda stagione di Jessica Jones, i semi sono già stati piantati nei precedenti episodi: il Sergente del NYPD Will Simpson, si prepara a diventare il supersoldato tossico Nuke, un'organizzazione governativa clandestina è legata agli eventi che vedranno coinvolti i Defenders e in più la relazione tra Jessica Jones e Luke Cage proseguirà. Nel fumetto i due si sposano e hanno un figlio. Cosa riserva il destino della coppia nella serie tv?

La seconda stagione di Jessica Jones approderà su Netflix nel corso del 2018.

