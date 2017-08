Jessica Jones 2, Krysten Ritter: "La nuova stagione sarà molto intima"

Durante un'intervista con Bustle, Krysten Ritter, la protagonista della fortunata serie Netflix Jessica Jones, ha rivelato che la seconda stagione - in fase di riprese - esplorerà ancora di più il suo passato, per capire com'è diventata quella che tutti abbiamo imparato a conoscere nello show Marvel:

"Anche nel fumetto, le sono successe tantissime cose. Ti dispiace per lei. Ogni volta che succede qualcosa pensi 'Wow, ne ha passate davvero tante'. Ma continua a combattere, ed è questo che tutti amiamo di lei. La prima stagione era tutta nella sua testa, la seconda sarà tutta nel suo cuore. Gli sceneggiatori hanno scavato in fondo e hanno creato episodi molto intimi e di impatto."

Per quanto riguarda il plot della seconda stagione, i semi sono già stati piantati nei precedenti episodi: il Sergente del NYPD Will Simpson, si prepara a diventare il supersoldato tossico Nuke, un'organizzazione governativa clandestina è legata agli eventi che vedranno coinvolti i Defenders e in più la relazione tra Jessica Jones e Luke Cage proseguirà. Nel fumetto i due si sposano e hanno un figlio. Cosa riserva il destino della coppia nella serie tv?

La seconda stagione di Jessica Jones approderà su Netflix nel corso del 2018.

