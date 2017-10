Jessica Jones 2, Krysten Ritter è svenuta dopo un incidente sul set!

Durante un'intervista con Women's Health, Krysten Ritter ha parlato di un piccolo incidente avvenuto durante le riprese della seconda stagione di Jessica Jones. In una scena di combattimento, l'attrice è stata colpita da un forte pugno sulla mascella, che ha fatto mordere molto forte la lingua alla Ritter, che alla vista di parecchio sangue uscire dalla sua bocca, è svenuta:

"Ho visto sangue ovunque, sono andata nel panico!"

Ma poi l'attrice ha rivelato che, nonostante tutto, ama dover combattere e dover imparare a combattere, visto che non aveva mai alzato le mani su nessuno prima della serie Netflix:

"Mi sono sentita una vera sfigata la prima volta che ho tirato un pugno. Non sapevo come comportarmi, perché avrei dovuto saperlo fare? Chi sa davvero tirare un pugno? Ora lo so fare e mi fa sentire così forte! Lo trovo molto divertente."

Per quanto riguarda il plot della seconda stagione, i semi sono già stati piantati nei precedenti episodi: il Sergente del NYPD Will Simpson, si prepara a diventare il supersoldato tossico Nuke, un'organizzazione governativa clandestina è legata agli eventi che vedranno coinvolti i Defenders e in più la relazione tra Jessica Jones e Luke Cage proseguirà. Nel fumetto i due si sposano e hanno un figlio. Cosa riserva il destino della coppia nella serie tv?

La seconda stagione di Jessica Jones approderà su Netflix nel corso del 2018.

