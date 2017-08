Jessica Jones 2: J.R. Ramirez avrà la parte di Oscar

J.R. Ramirez, già nel cast di Power, reciterà nella seconda stagione della serie Jessica Jones con un ruolo da guest star.

L'attore sarà Oscar: un padre single che si trasferisce nell'edificio in cui vive Jessica. Suo figlio resta affascinato dalla ragazza e dai suoi poteri, tuttavia Oscar mantiene le distanze e si preoccupa dei pericoli che la circondano.

Ramirez, recentemente, ha lavorato in un'altra serie tratta dai fumetti in occasione di Arrow, in cui ha interpretato il vigilante Wildcat.

La serie con protagonista Krysten Ritter nella parte della supereroina arriverà con i nuovi episodi sulla piattaforma di Netflix nel 2018.

