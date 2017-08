Jerry Seinfeld, la provocazione: "Bill Cosby è ancora il miglior comico di tutti i tempi!"

Jerry Seinfeld, popolare stand up comedian americano co-creatore e interprete di Seinfeld, ha dichiarato di avere ancora immenso rispetto per la carriera di Bill Cosby nonostante le note accuse di abusi sessuali!

Durante il Norm Macdonald Live, Seinfeld è stato intervistato sulle sue maggiori fonti d'ispirazioni e ha affermato: "Penso che Bill Cosby sia tutt'ora il più grande comico di tutti i tempi! Non credo ci sarà qualcuno in grado di fare quello che ha fatto lui e raggiungere la qualità del suo materiale!"

Dopo una breve pausa in cui chiaramente il pubblico si stava chiedendo se Seinfeld fosse al corrente dei fatti di cronaca, il brillante comico ha aggiunto: "Amo Bill Cosby! Avevo la più grande storia su di lui, ma ora non la posso più raccontare perchè ogni volta che ci provo la gente mi interrompe costantemente per chiedermi se sono stato stuprato. No, non mi ha violentato, ma non ha nulla a che fare con la storia!"

Quando Macdonald ha chiesto se le rivelazioni sul passato di Cosby avessero avuto un qualche effetto negativo sul suo giudizio verso il materiale, Jerry ha risposto semplicemente: "No, per niente!". I due hanno poi continuato scherzando dimostrando quanto Jerry Seinfled ami condire le sue dichiarazioni pubbliche con un pizzico di divertita ambiguità! Potete vedere l'intervista intera in questo filmato:

Il 19 Settembre arriverà sulla piattaforma streaming Netflix un nuovo spettacolo live di Jerry Seinfeld intitolato Jerry Before Seinfeld!

