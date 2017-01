Jeremy Saulnier, regista di Green Room, realizzerà il thriller Hold the Dark

Jeremy Saulnier, regista di Green Room, ritornerà dietro la macchina da presa in occasione di Hold the Dark.

Il film sarà scritto da Macon Blair, ispirandosi all'omonimo romanzo scritto nel 2014 da William Giraldi, e verrà prodotto da Netflix.

Al centro della storia dovrebbe esserci un'esperto naturalista a cui viene affidato l'incarico di recarsi in un remoto villaggio dell'Alaska per investigare sulla morte di un ragazzo, attribuita all'attacco di un lupo. Durante la sua permanenza nell'area, l'uomo viene coinvolto in una pericolosa relazione con la madre della vittima, situazione complicata dalla presenza del padre del ragazzo, dal carattere instabile.

Saulnier ha diretto in passato Murder Party, presentato nel 2007 allo Slamdance Film Festival, e Blue Ruin che è stato presentato nel 2013 al Festival di Cannes.

Le riprese inizieranno il 27 febbraio ad Alberta, in Canada.

