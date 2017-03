Jeremy Renner non sarà in Mission: Impossibile 6, ma potrebbe apparire in Ant-Man and the Wasp

I Marvel Studios hanno assorbito Jeremy Renner. L'attore ha annunciato di essere impossibilitato a comparire in Mission: Impossible 6 per via dello schedule di Avengers: Infinity War. A differenza di quanto ipotizzato in precedenza, Renner non tornerà a indossare i panni di William Brandt a fianco di Tom Cruise.

Leggi anche: Da Iron Man a Ant-Man: le differenze tra gli Avengers dei fumetti e quelli del grande schermo

Confermato, dunque, il ritorno di Hawkeye in Avengers: Infinity War, ma per Jeremy Renner le sorprese non finiscono qui. Sui media specializzati circolerebbe la notizia della possibile presenza di Hawkeye perfino in Ant-Man and the Wasp, sequel di Ant-Man, a breve in lavorazione. In molti hanno apprezzato la brillante dinamica tra il personaggio di Renner e Scott Lang, perciò è possibile che in futuro li rivedremo fianco a fianco.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jeremy Renner non sarà in Mission: Impossibile 6,...