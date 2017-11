Jeremy Piven accusato di molestie sessuali dall'attrice Ariane Bellamar

Un'altra star della televisione, dopo Kevin Spacey, è stata accusata di molestie sessuali. Nelle ultime ore Jeremy Piven, interprete di show come Entourage e il recente Wisdom of the Crowd, ha infatti dovuto affrontare le accuse che gli ha rivolto Ariane Bellamar, apparsa in Una notte da leoni 3 e Suicide Squad. Secondo quanto scritto su Twitter, l'attrice avrebbe subito le molestie sul set di Entourage quando Piven l'avrebbe bloccata, afferrata e toccata nelle parti intime, per poi dichiarare che sarebbero stati una bella coppia.

Hey @jeremypiven! 'Member when you cornered me in your trailer on the #Entourage set? 'Member grabbing my boobies on the without asking?? — Ariane Bellamar (@ArianeBellamar) 30 ottobre 2017

Piven ha negato che quanto descritto sia mai successo e ha poi sottolineato come spera che queste accuse infondate non tolgano invece la giusta attenzione ai veri casi di molestie: "Le vittime hanno bisogno di molto coraggio per rivelare le proprie esperienze. Spero che queste insinuazioni non mettano in ombra le storie che dovrebbero invece essere ascoltate".

La CBS, emittente su cui va in onda Wisdom of the Crowd, ha dichiarato che indagherà su quanto accaduto, mentre la HBO, produttrice di Entourage ha diffuso un comunicato in cui condanna ogni tipo di molestia e ribadisce che prende seriamente in considerazione ogni denuncia condivisa dai membri del cast e della troupe dei suoi progetti.

