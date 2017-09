Jennifer Lawrence voleva il ruolo di Serena nella serie Gossip Girl!

La carriera di Jennifer Lawrence, il premio Oscar prossimamente protagonista nei cinema con madre!, avrebbe potuto iniziare in modo molto diverso rispetto a come ha in realtà preso il via. Josh Schwartz, creatore della serie Gossip Girl, ha infatti raccontato che la star voleva disperatamente interpretare Serena van der Woodsen: "All'epoca non ce ne siamo resi conto, ma desiderava realmente ottenere il ruolo e aveva fatto un'audizione".

Lo sceneggiatore e produttore ha quindi aggiunto: "Non riesco a ricordare se abbiamo visto il video che ci ha inviato il suo manager. E' avvenuto dieci anni fa e probabilmente lei era molto giovane, forse aveva 15 anni?".

Jennifer, in ogni caso, non ha attirato l'attenzione di Josh e della co-creatrice dello show Stephanie Savage e la parte è stata affidata all'attrice Blake Lively.

