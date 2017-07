Jennifer Lawrence come Sharon Tate per Tarantino? "Non abbastanza bella"

Quentin Tarantino ha anticipato di essere impegnato nella scrittura del suo nuovo lavoro, che non sarà pronto prima del 2019: un film sui delitti commessi da Charles Manson e dalla setta da lui guidata, la Manson Family. Il regista di Pulp Fiction scriverà e dirigerà il film che sarà prodotto dai suoi collaboratori abituali, i fratelli Weinstein. Uno dei personaggi più chiacchierati è quello di Sharon Tate, all'epoca dei tragici eventi compagna di Roman Polanski, il cui ruolo nei giorni scorsi è stata avvicinata ad attrici come Margot Robbie e Jennifer Lawrence. Proprio nelle ultime ore, la sorella Debra Tate ha rilasciato un'intervista in cui afferma che Jennifer Lawrence non ha alcun diritto a rappresentare la bella Sharon, con queste motivazioni:

"Non ho niente contro la Lawrence, ma non è abbastanza bella per interpretare Sharon. Lo so, è una cosa brutta da dire, ma per i miei standard è così. Io punterei decisamente su Margot Robbie per la sua bellezza incredibile."

Nonostante il pensiero di Debra, Tarantino ha da sempre speso parole di elogio per l'attrice di Joy, rimanendo spesso impressionato dalle sue performance. Non è, però, la prima volta che Jennifer Lawrence viene criticata per l'aspetto fisico: quando fu scelta per il ruolo di Katniss Everdeen in Hunger Games, i fan del libro si rivoltarono affermando che l'attrice fosse troppo in carne per interpretare una ragazza del Distretto 12, colpito dalla mancanza di cibo.

