Jennifer Lawrence cerca di distinguere le recensioni dei suoi film da quelle dedicate al vino

Jennifer Lawrence, per promuovere la sua raccolta fondi lanciata su Omaze a favore dell'organizzazione Represent.us che cerca di sostenere le leggi anti-corruzione che limitino gli intrighi politici e gli accordi compiuti durante le elezioni presidenziali, ha realizzato un divertente video.

Nel filmato l'attrice spiega che un fortunato donatore otterrà la possibilità di trascorrere con lei una giornata in una vigna che si trova in California e scherza cercando di indovinare quali dei passaggi che legge provengono da una recensione di film di cui è stata protagonista e quali, invece, da commenti sul vino.

La situazione si rivela più difficile del previsto e il premio Oscar non è riuscita a compiere errori.

Ecco il divertente video:

