Jennifer Aniston nel cast di Dumplin', film sui concorsi di bellezza per teenager

La star Jennifer Aniston sarà protagonista di Dumplin'. La pellicola è ispirata a un romanzo di Julie Murphy del 2015 dedicato ai concorsi di bellezza per ragazzine. Dumplin', diretto da Anne Fletcher e scritto da Kristin Hahn, vedrà Jennifer Aniston nei panni di Rosie, ex reginetta di bellezza ora alla guida del locale concorso di bellezza per ragazzine del Texas.

Al centro della storia troviamo Willowdean, soprannominata dalla madre "Dumplin'": Willow è una ragazzina fiduciosa e sicura di sé, il tutto nonostante il fatto che la madre Rosie, ex reginetta di bellezza, sia ossessionata dal suo peso. Quando Willow incontra un ragazzo di nome Bo, però, la situazione cambia. Presa dall'insicurezza, Willow decide di iscriversi al concorso Miss Teen Blue Bonnet, permettendo a un mucchio di spostare di seguirla nell'impresa.

Il film, in origine in fase di sviluppo presso Disney, sarà prodotto dalla COTA Films di Michael Costigan.

