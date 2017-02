Jeffrey Dean Morgan e Jack Huston star del film Militia

Jeffrey Dean Morgan, interprete di Negan in The Walking Dead, Jack Huston e Ralph Ineson saranno i protagonisti del thriller Militia.

Il progetto è stato scritto e verrà diretto da Henry Dunham, mentre la produzione sarà curata da Cinestate e XYZ Films.

Gli eventi raccontati sul grande schermo si svolgeranno dopo una sparatoria avvenuta al funerale di un poliziotto, per mano di un membro della milizia. Un ex poliziotto che vive in solitudine ed è stato in passato nell'esercito riceve il compito di interrogare il presunto colpevole prima che un imitatore dia il via a una guerriglia a livello nazionale.

Il film viene descritto come un intenso studio dei personaggi, unito a elementi all'insegna della suspense e della violenza.

Militia è stato scritto anni fa, diventando uno dei progetti inseriti tra le migliori sceneggiature inedite, e Dunham ha spiegato: "La storia ha come protagonista un uomo che lotta per capire se è abbastanza forte da poter rimanere solo o ha bisogno di far parte di qualcosa, anche se si tratta di qualcosa che gli sta facendo del male".

