Jeff Daniels nella serie Hulu The Looming Tower, dedicata ai fatti che condussero all'11 settembre 2001

Hulu ha annunciato l'ingaggio del premio Emmy Jeff Daniels nella serie drammatica The Looming Tower. Daniels interpreterà John O'Neill, capo dell'unità anti-terrorismo dell'FBI a New York. O'Neill è convinto che gli Stati Uniti siano divenuti bersaglio di Al Qaeda, ma è costretto a confrontarsi con la scarsa cooperazione da parte degli altri organi del governo federale, in particolare la CIA. Uomo vitale, O'Neill ama il cibo e il vino costoso e porta avanti relazioni con più donne le quali non sanno che l'uomo ha in realtà una famiglia.

Legendary Television adatterà il romanzo del premio Pulitzer Lawrence Wright dedicato all'11 settembre come base di The Looming Tower. La serie sarà composta di 10 episodi e sarà firmata da [PEOPLE=/personaggi/dan-futterman_7257/]Dan Futterman[/PEOPLE. Alla regia ci sarà Alex Gobney.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jeff Daniels nella serie Hulu The Looming Tower,...