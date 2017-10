Jean-Claude Van Johnson: il trailer e la data della première

Amazon ha diffuso il trailer dell'attesa serie Jean-Claude Van Johnson, annunciando inoltre che gli episodi saranno disponibili a partire dal 15 dicembre.

Il protagonista è Jean-Claude Van Damme nel ruolo di una star delle arti marziali e del cinema che entra in azione con il nome di Johnson per conto di politici che vogliono eliminare rivali, multinazionali e chi ha bisogno di qualcuno che agisca sotto copertura. Johnson si è ritirato da anni ma l'incontro con una vecchia fiamma lo fa ritornare in azione.

Tra i protagonisti degli episodi anche Kat Foster, Moises Arias e Phylicia Rashad. Tra i produttori Peter Atencio, Ridley Scott e David W. Zucker.

