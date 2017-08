Jean-Claude Van Damme: Amazon ordina la nuova serie JCVJ

Jean-Claude Van Damme è in arrivo su Amazon. Tramite il suo profilo Twitter, il campione di arti marziali ha mostrato un piccolo teaser per la sua nuova serie acquistata da PrimeVideo, intitolata Jean Claude Van Johnson.

Nello show, l'attore interpreterà una versione di se stesso che è diventata il più grande imprenditore sotto copertura, con lo pseudonimo di Johnson. Al momento della pensione, JC incontra un amore del suo passato che lo costringe a tornare in quel mondo che avrebbe vouto abbandonare. Il pilot ha ricevuto critiche entusiaste dal team di Amazon e anche dai fan che hanno avuto l'occasione di vederlo. Nel cast anche Kat Foster, Ian Fisher, Moises Arias e Phylicia Rashad.

Here's the teaser of my new @AmazonVideo series @JCVanJohnson! JCVJ got picked up! Coming soon to Prime Video! #JCVD #JCVJ #PrimeVideo pic.twitter.com/tNr9BYtAEz