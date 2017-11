Jason Momoa vuole un crossover DC/Marvel

L'interprete di Aquaman Jason Momoa sogna un crossover tra il DC Extended Universe e il Marvel Cinematic Universe. L'attore a breve sarà nei cinema nei panni di Aquaman in Justice League , ma non disdegnerebbe una super reunion tra i personaggi dei due franchise.

Nel corso di un'intervista a BBC Radio 2, alla domanda sulle differenze tra DC e Marvel Comics, la star ha così risposto: "Non saprei. Personalmente mi piacerebbe combattere The Hulk e portarlo con me nell'oceano per mostrargli di che pasta sono fatto. Chris Hemsworth è un mio caro amico, in Marvel ci sono tanti attori fantastici. Se penso a Robert Downey Jr. e ad Iron Man, un crossover sarebbe meraviglioso."

L'idea di Jason Momoa è un maxi scontro tra supereroi? Non necessariamente. "Ci sono un sacco di cose che possono fare insieme, possono essere mostrati da diversi punti di vista. Nel mondo c'è fin troppa negatività. Sarebbe bello vederli collaborare insieme in un piccolo crossover".

Prima di Jason Momoa, altre star del DC Universe hanno lanciato l'idea del crossover. Ben Affleck, che interpreta Batman, si è detto favorevole alla possibilità dichiarando: "Non posseggo Marvel o DC, ma credo che sarebbe un'idea grandiosa. Non vedo perché no."

Della stessa visione anche Henry Cavill, interprete di Superman, il quale ha spiegato che Dc e Marvel saranno rivali agli occhi dei fan, ma necessitano l'uno dell'altro per sopravvivere come franchise: "La rivalità esiste agli occhi dei fan. Per noi fare film dell'uno o dell'altro franchise è un onore. Ci potrebbe essere stata qualche rivalità in passato, ma adesso noi vogliamo solo celebrare questi personaggi. A livello economico, tra DC e Marvel ci sarà sempre competizione, ma hanno bisogno l'uno dell'altro per sopravvivere. Se una compagnia crollasse significa che i supereroi non sono più popolari e lo stesso accadrebbe all'altra".

