Jason Momoa star di Just Cause, film tratto dal famoso videogioco

Jason Momoa sarà il protagonista dell'adattamento del videogioco Just Cause, messo in vendita a partire dal 2006 e di cui sono stati prodotti due sequel. La star di Aquaman verrà diretta da Brad Peyton (San Andreas), mentre la sceneggiatura del progetto è stata firmata da John Collee.

L'attore avrà il ruolo di Rico Rodriguez, un uomo determinato a porre fine al controllo di un dittatore, il Generale Di Ravello, su uno stato insulare nel Mediterraneo.

Rodriguez potrà contare su un arsenale composto da ogni tipo di arma, gadget tecnologico e mezzo di trasporto, dando vita a una lotta spettacolare ed epica.

Peyton sarà il regista anche di un altro adattamento tratto da un videogame, Rampage, con protagonista Dwayne Johnson.

