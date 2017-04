Jared Leto: un'immagine fa ipotizzare un ritorno del Joker

Jared Leto ha condiviso sul suo profilo Instagram una fanart che ritrae Joker e Batman impegnati in un duro confronto, alimentando le ipotesi che in uno dei prossimi film prodotti dalla Warner Bros si possa assistere a un momento simile.

La creazione mostra infatti la sua versione del villain mentre punta un coltello alla gola dell'eroe e già in passato l'attore aveva condiviso qualche indizio che faceva presupporre un suo ritorno sul set degli adattamenti dei fumetti della DC.

@thejoker_clan ? Un post condiviso da JARED LETO (@jaredleto) in data: 20 Apr 2017 alle ore 14:58 PDT

Un'eventuale conferma della presenza di Leto in The Batman, o in uno dei prossimi progetti per il grande schermo, potrebbe far felici molti fan che sono rimasti delusi dopo l'uscita nelle sale di Suicide Squad. Dal lungometraggio diretto da David Ayersono infatti state tagliate molte sequenze che mostrano l'iconico personaggio in azione.

