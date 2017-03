TRON: Jared Leto in un fim ambientato nel mondo della saga?

Jared Leto potrebbe essere il protagonista di un nuovo film ambientato nel mondo di TRON.

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter il progetto della Disney non dovrebbe essere un sequel di Tron Legacy e per ora non è stato scelto il regista, mentre Justin Springer ne sarà il produttore esecutivo insieme a Leto e a Emma Ludbrook.

Leggi anche: Lo strano mondo di Jared Leto, tra musica, cinema e segreti

Il film del 2010 con protagonisti Garrett Hedlund e Olivia Wilde è stato diretto da Joseph Kosinski, ottenendo circa 400 milioni di dollari ai box office internazionali. L'annunciato sequel, tuttavia, è stato annullato nel 2015, tuttavia alcune idee della sceneggiatura ideata per il terzo capitolo del franchise dovrebbero essere riutilizzate per il lungometraggio con Leto. Il premio Oscar dovrebbe avere il ruolo di un personaggio chiamato Ares, mai apparso prima sul grande schermo, al centro degli eventi sviluppati nello script per il sequel mai realizzato.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News TRON: Jared Leto in un fim ambientato nel mondo...