Jared Leto smentisce i rumor che lo vorrebbero insoddisfatto del ruolo del Joker

Le critiche piovute addosso a Suicide Squad per via della qualità non eccelsa della pellicola avevano fatto storcere il naso a Jared Leto. In molti si erano lamentati dello spazio ridotto riservato al Joker, vittima di un montaggio non troppo oculato.Ora che si è diffusa la notizia di un nuovo film sulle origini del Joker separato dal DCU e con un interprete diverso da Jared Leto, in molti sospettano che l'attore si stia stancando del suo personaggio.

Il premio Oscar ha così dovuto smentire personalmente i rumor circolati sulla sua possibile uscita di scena assicurando di essere dedito al Joker e al DC Universe al 100%. Nel corso di un'intervista radiofonica allo show australiano Kyle and Jackie O, Leto ha dichiarato: "Non è vero che non interpreterò più il Joker. L'hype intorno al ruolo è alle stelle e così si sentono un sacco di fesserie. Credo che dipenda dal fatto che è divertente parlarne. Anche quando Suicide Squad è uscito, si è detto di tutto sul mio metodo di recitazione. Il 90% non era vero, ma le chiacchiere acquistano una vita propria."

"There's so much hype and bullsh*t about that." @JaredLeto on #SuicideSquad pic.twitter.com/A3ujC91zlo — Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) 22 agosto 2017

Jared Leto garantisce di essersi divertito molto sul set di Suicide Squad e di essere felice di far parte del DCEU.

"E' stata un'esperienza incredibile, sono stati tutti fantastici. Margot Robbie è una persona estremamente piacevole ed è anche una delle migliori attrici con cui abbia mai lavorato. Mi è piaciuto molto collaborare con lei. Penso che ciò che abbiamo fatto insieme siano alcuni dei momenti più divertenti che abbia mai vissuto su un set. Tutto era grandioso e sono orgoglioso di far parte di quel mondo."

Jared Leto tornerà nei panni del Joker in Suicide Squad 2 e in Harley Quinn Vs. The Joker. Se il film verrà confermato, lo dovremmo rivedere anche in Gotham City Sirens, mentre è incerta la sua presenza in The Batman.

