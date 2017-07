Jared Leto potrebbe essere la star del film Bloodshot

Jared Leto sembra intenzionato ad accettare il ruolo del protagonista nel film Bloodshot prodotto dalla Sony, progetto tratto dal fumetto pubblicato dalla Valiant Entertainment.

L'adattamento per il grande schermo sarà prodotto da Neal Moritz e diretto da Dave Wilson.

Leggi anche: Lo strano mondo di Jared Leto, tra musica, cinema e segreti

La storia ha come protagonista lo spietato killer della mafia Angelo Mortalli che viene incastrato dalla famiglia di un boss e accusato di omicidio. L'uomo decide di entrare nel programma di Protezione testimoni ma viene tradito dall'agente dell'FBI che dovrebbe proteggerlo, venendo rapito e sottoposto a un programma sperimentale in cui nel suo corpo vengono iniettati dei microscopici computer chiamati "nanites", cancellando così il suo cervello e ricostruendolo in modo che Angelo diventi un'arma dotata di forza sovrumana e in grado di guarire rapidamente.

Il personaggio è stato creato da Kevin Van Hook, Don Perlin e Bob Layton.

Home News Jared Leto potrebbe essere la star del film...