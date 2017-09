Jared Leto mostra i muscoli da supervillain. Il Joker sta per tornare?

Joker o non Joker? Fervono i lavori per l'entrata in produzione dei nuovi film targati Warner/DC che vedranno protagonista il Joker. Martin Scorsese produrrà una storia delle origini avulsa dal DC Cinematic Universe il cui script sarebbe ormai ultimato. Nel frattempo il Joker ufficiale, interpretato da Jared Leto, dovrebbe fare ritorno nell'atteso Harley Quinn Vs. The Joker e successivamente in Suicide Squad 2.

La love story criminale Harley Quinn Vs. The Joker dovrebbe entrare in lavorazione a breve e Margot Robbie sembra eccitata all'idea di tornare a indossare i panni di Harley Quinn. Sarà questo il motivo dell'eccezionale forma fisica foderata da Leto in una foto che l'attore ha pubblicato su Instagram di recente?

Jared Leto ci ha abituati a incredibili metamorfosi fisiche ingrassando e dimagrendo secondo necessità per i ruoli che è stato chiamato a interpretare. Il suo metodo lo ha spinto a fare follie sul set di Suicide Squad per interpretare un Joker credibile. E' quindi molto probabile che il fisico scolpito svelato alle fan sia dovuto in parte alla preparazione al nuovo film che richiederà la sua trasformazione nel Principe del Male.

Riguardo all'arrivo di un altro Joker sullo schermo, Leto non sembra troppo preoccupato tanto da dichiarare: "Amo il Joker. E' un personaggio grandioso, divertente da interpretare. Ma è un grande universo, e quando interpreti il Joker non è di tua proprietà. Hai l'onore di portare il testimone per un po' e poi devi passarlo. Ci sono altre film in fase di sviluppo e non vedo l'ora di vedere cosa ne verrà fuori."

