Jared Leto ha anticipato il ritorno del Joker su Snapchat?

Suicide Squad non ha convinto i fan, ma ha comunque incassato cifre importanti segnando un punto fermo nel DC Cinematic Universe. Cosa accadrà adesso?

Sappiamo che Harley Quinn presto avrà uno spinoff interamente dedicato a lei, Gotham City Sirens, ma che ne sarà del Joker di Jared Leto?

Qualche giorno fa la star avrebbe diffuso via Snapchat alcune foto che anticiperebbero un possibile ritorno del Joker. L'attore e cantante al momento è impegnato a registrare il nuovo album della sua band, 30 Seconds To Mars, e non manca di rendere partecipi i fan del processo.

Dopo una serie di post a tema musicale, però, Leto ha condiviso due immagini riferite al Joker. Le immagini mostrano la copertina del celebre fumetto The Killing Joke e una scatola di Gucci che contiene al suo interno un dente. Che qualcosa di nuovo stia bollendo in pentola?

Jared Leto just shared these photos on Snapchat. What does it all mean?! pic.twitter.com/BkZUmpFqZQ