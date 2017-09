Il suo talento mimetico è noto a tutti, tanto da fruttargli un Oscar per il ritratto della star musicale Ray Charles nel biografico Ray. Adesso Jamie Foxx si prepara ad affrontare una nuova sfida, interpretare Mike Tyson.

Una fonte ha dichiarato: "Jamie ha sostenuto un paio di sessioni in palestra con il suo allenatore prima di accettare il film. Se l'è cavata bene con i pugni, ma quando ha provato a fare lo sparring, non è andata così bene. Ha ricevuto un paio di colpi e se n'è andato. Sa che se vuole interpretare Iron Mike deve migliorare molto."

Leggi anche: Cinema e boxe: i 15 film che ci hanno messo al tappeto

A quanto pare Martin Scorsese sarebbe interessato a dirigere il progetto che vede Mike Tyson coinvolto come supporto nella preparazione di Jamie Foxx.

Ancora la fonte anonima ha dichiarato al Sun: "Mike sa che il sogno di Jamie Foxx è quello di interpretare lui, hanno parlato a lungo del lavoro in palestra e può accompagnarlo nella preparazione. L'unico problema è che se si misurano come sparring e Mike lo colpisce, Jamie potrebbe non fare mai più film."

Mike Tyson vanta ancora oggi il record imbattuto di essere diventato il più giovane campione del mondo dei pesi massimi, ma la sua storia personale e sportiva è costellata da fatti violenti, dalle accuse di stupro e violenza sulle donne al celebre episodio dell'orecchi staccato a Evander Holyfield durante un combattimento. Pensando al nuovo film, di recente il pugile ha dichiarato: "A un sacco di persone non piaceranno le cose che ho fatto nella mia vita."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Jamie Foxx sarà Mike Tyson in un nuovo biopic