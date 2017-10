Jamie Dornan nel cast del film biografico A Private War

Jamie Dornan, la star di Cinquanta sfumature di grigio, sarà il protagonista, accanto a Rosamund Pike, del film biografico A Private War, dedicato alla vita di Marie Colvin. Alla regia del progetto, prodotto da Basil Iwanyk e Marissa McMahon, ci sarà Matthew Heineman (Cartel Land).

La giornalista si è occupata di numerosi conflitti in varie parti del mondo e nel 2001 ha perso la vista nell'occhio sinistro. Undici anni dopo Marie è morta durante un attacco missilistico mentre era impegnata a scrivere degli articoli dedicati all'assedio di Homes in Siria per il quotidiano Sunday Times.

