James Van Der Beek scimmiotta il rapper Diplo nella serie 'What Would Diplo Do?'

Viceland, cable channel di VICE Media e A+E Networks, ha acquisito i sei episodi di What Would Diplo Do?, serie comica scritta e interpretata dalla star di Dawson's Creek James Van Der Beek. Nello show Van Der Beek fa il verso al musicista Diplo, produttore discografico, disc jockey e rapper statunitense. Il vero Diplo a quanto pare è dotato di sense of humor visto che è il produttore esecutivo dello show insieme al regista Brandon Dermer e a Kevin Kusatsu.

"Mi sono divertito a decostruire la mia immagine nel corso degli anni, ma stavolta ho avuto la fortuna di farlo con una megastar come Diplo che ha accettato di farsi prendere in giro in modo folle. Pochi avrebbero avuto lo stesso coraggio" ha dichiarato James Van Der Beek.

In What Would Diplo Do? James Van Der Beek interpreta una versione fictional di Diplo impegnato nei problemi del quotidiano. Lo show è descritto come un incrocio tra Louie meets WorldStar HipHop e This is Spinal Tap. Il progetto è nato in seguito a A Day in the Life, promo per il concerto di Diplo "Mad Decent Block Party", interpretato proprio da James Van Der Beek. La serie verrà trasmessa nel corso del 2017.

