James Mangold: "Vorrei realizzare un film su Bruce Springsteen"

James Mangold, regista di Logan - The Wolverine, ha svelato che vorrebbe realizzare un film in cui si racconti la battaglia legale che ha impedito a Bruce Springsteen di incidere del materiale inedito per due anni dopo la pubblicazione di Born to Run.

Il filmmaker ha raccontato: "Sono da una vita fan di Springsteen e sono sempre stato affascinato da quel periodo della sua carriera. Si è sempre alla ricerca di momenti come quelli".

Il rocker ha raccontato la sua vita in un'autobiografia e, durante la promozione del libro, aveva rivelato che Martin Scorsese era già interessato a girare un film biografico su di lui.

Mangold, dopo Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line dedicato alla vita di Johnny Cash, potrebbe quindi ritornare a occuparsi di musica. Un'altra delle sue idee è quella di raccontare i rapporti del gruppo Fleetwood MAC: "Queste persone si stavano perdendo all'interno dei legami interpersonali che avevano tra di loro".

James ha però svelato che gli artisti hanno spesso qualche difficoltà ad accettare la realizzazione di un lungometraggio ispirato alla propria vita: "In un paio di occasioni ho preso dei contatti. La questione è sempre legata al fatto che forse non sono pronti per quel tipo di progetto. E poi c'è qualcosa di originale da dire? Non è abbastanza aver scritto della musica grandiosa o aver cambiato la storia del settore. Devi avere assolutamente una storia. E ci sono molte situazioni in cui ci sono queste storie e sono favolose, ma ti permetteranno di raccontarle in un film? Non lo so".

