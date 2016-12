James Franco ha regalato a Cranston un'opera d'arte "stupefacente"

James Franco, in occasione delle riprese della commedia Proprio lui?, ha dipinto alcuni quadri per decorare le pareti della casa del suo personaggio.

L'attore ha raccontato: "Dovevano esserci negli spazi molte opere d'arte e mi hanno chiesto: 'Che tipo di arte pensi avrebbe?'. Mi hanno mostrato molti dipinti generici quindi ho pensato 'Bene, ho dei dipinti che potrebbero essere più divertenti e più in linea con il carattere del personaggio'". Tra le opere d'arte di cui è il creatore, l'attore ha ad esempio ricordato un "romantico" ritratto di una coppia di capibara.

James ha poi regalato al suo co-protagonista Bryan Cranston un dipinto in cui è disegnata una foglia di marijuana. L'ex star di Breaking Bad ha raccontato: "L'ho portato a casa da mia moglie. Siamo insieme da circa trenta anni e abbiamo una bellissima casa nel Connecticut. Ho detto 'Dove pensi che potrebbe andare questo quadro?'. Mi ha risposto 'Penso che non sarebbe adatto da nessuna parte'".

Bryan ha quindi scherzato dicendo che il suo collega ha realizzato l'opera usando della vera marijuana.

Ecco il simpatico racconto:

