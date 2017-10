James D'Arcy debutta alla regia con il film "Made in Italy"

James D'Arcy debutterà alla regia con il film Made in Italy, di cui è anche sceneggiatore. Nel cast del progetto ci saranno gli attori Bill Nighy e Jack Lowden e le riprese si svolgeranno in Toscana e a Londra.

Il lungometraggio racconterà la storia di un artista londinese, Robert (Nighy) che torna in Italia insieme al figlio Jack (Lowden), con cui non ha più un rapporto, per vendere rapidamente la casa che ha ereditato dalla moglie dopo la sua morte.

Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito e in Italia e tra i produttori ci sarà anche la Palomar di Nicola Serra.

