James Cameron contro Wonder Woman: "Non ha cambiato nulla"

James Cameron non sembra essere un grande fan di Wonder Woman. In un'intervista rilasciata al quotidiano The Guardian, il regista ha infatti sottolineato: "E' stato errato tutto questo autocongratularsi per Wonder Woman. E' un icona oggettivata, ed è solo la Hollywood maschile che fa sempre la stessa cosa!".

L'autore di Avatar ha aggiunto: "Non sto dicendo che non mi è piaciuto il film, ma per me è un passo indietro. Sarah Connor non è un'icona di bellezza. Era forte, problematica, una madre terribile e ha guadagnato il rispetto del pubblico solo grazie a pura grinta. E per me, la cosa positiva di personaggi come Sarah è davvero ovvia: metà degli spettatori sono donne!".

Cameron non sa perché mancano dei personaggi femminili forti e pieni di sfumature nel mondo del cinema, tuttavia ha ammesso di essere stanco che si sottolinei sempre la situazione: "Ci sono molte donne di potere a Hollywood e possono essere una guida e dare forma ai film che vengono realizzato".

James ha quindi concluso rivelando di essere stanco di dover rispondere alle stesse domande sulla presenza delle donne sul grande schermo: "Quante volte devo dimostrare ancora una volta la stessa cosa? Mi sembra di stare gridando in una galleria del vento!".

