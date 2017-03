Jake Gyllenhaal verrà diretto da Daniel Espinosa in The Anarchists vs ISIS

Jake Gyllenhaal e il regista Daniel Espinosa collaboreranno ancora una volta dopo Life - Non oltrepassare il limite, in occasione del nuovo progetto The Anarchists vs ISIS.

L'attore sarà coinvolto come protagonista e produttore del film che racconterà la storia vera di un gruppo composto da volontari americani, socialisti ed emarginati che combattono insieme alla milizia curda per provare a sconfiggere l'ISIS in Siria e dare vita a una società anarchica.

Riva Marker, nel team di produttori, ha dichiarato: "Io e Jake siamo elettrizzati di collaborare con Daniel Espinosa per realizzare la coraggiosa storia di Seth Harp. A livello delle tematiche siamo spesso attratti dal materiale che affronta la ricerca dell'identità, specialmente in un mondo in cui è diventato molto facile sentirsi sempre meno connessi. La storia di Seth ha come protagoniste delle persone che abbandonano tutto quello che conoscono per creare un legame nelle circostanze più brutali. Daniel collabora in modo favoloso ed è particolarmente appassionato quando si tratta di questo materiale".

