Jake Gyllenhaal nel cast di The sisters brothers, diretto da Audiard

Jake Gyllenhaal reciterà nel nuovo film diretto da Jacques Audiard che sarà intitolato The Sisters Brothers.

Fanno già parte del cast Joaquin Phoenix e John C. Reilly. Le riprese inizieranno in estate.

Il progetto è ispirato al romanzo scritto da Patrick Dewitt e la storia è ambientata nel 1851, in Oregon. I protagonisti sono due fratelli che vengono assunti per uccidere un cercatore d'ore che ha derubato il loro capo.

Audiard ritorna alla regia dopo Dheepan - Una nuova vita, con cui ha conquistato nel 2015 la Palma d'Oro al Festival di Cannes.

Gyllenhaal sarà prossimamente protagonista nelle sale con Life - Non oltrepassare il limite, un thriller ambientato nello spazio.

