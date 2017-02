Jackie Chan e la commovente reunion col suo team di stunt dopo 40 anni (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Jackie Chan è davanti alla macchina da presa da quando ha otto anni. In più di 50 anni di carriera, e 150 film girati, è celebre per i suoi film di arti marziali, nei quali non usa quasi mai gli stuntman, procurandosi infatti fratture a tutte le dita, alla caviglia, agli zigomi, al cranio e più volte al naso.

Alla fine degli anni '70, Chan ha stretto rapporto con un gruppo di attori e stuntman formando il Jackie Chan Stunt Team, un gruppo di artisti marziali stuntman, capaci così di coordinare le lotte grazie alle loro capacità e abilità.

Recentemente, ospite in una trasmissione tv cinese chiamata The Negotiator, Jackie Chan ha potuto vedere un video del suo team, che lo ha ringraziato della sua generosità e del suo aiuto alle loro carriere.

Chan, visibilmente emozionato dal video, ha dichiarato di non vedere da tantissimo tempo il suo gruppo, e dopo poco tutti i membri del Jackie Chan Stunt Team si sono allineati dietro di lui. Resosi conto della situazione, Chan si è commosso e ha abbracciato tutti gli uomini, chiedendo di vedersi ogni anno, visto che dopo quarant'anni il tempo a loro disposizione era molto meno di quando erano un team.

