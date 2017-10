Jack Ryan: un nuovo teaser della serie John Krasinski

Amazon ha diffuso un nuovo teaser della serie Tom Clancy's Jack Ryan, in arrivo in streaming per gli utenti abbonati al servizio Prime nel 2018. Il progetto per il piccolo schermo verrà inoltre presentato al New York Comic-Con nella giornata del 7 ottobre.

Lo show ha come protagonista l'attore John Krasinski nel ruolo del personaggio al centro di una famosa serie di romanzi, già adattati per il grande schermo.

In questa versione della storia Ryan, un analista della CIA, scoprirà degli indizi che lo portano a scoprire una pericolosa cospirazione che lo obbliga a dover affrontare un piano terroristico che mette a rischio il panorama internazionale.

Tra i produttori del progetto ci sono anche Carlton Cuse, Michael Bay e Graham Roland.

