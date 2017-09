It, Xavier Dolan: "E' il mio nuovo film preferito del secolo"

Il regista Xavier Dolan è assolutamente entusiasta del film It, diretto da Andres Muschietti, arrivando addirittura a sostenere che si tratti del suo nuovo film preferito del secolo.

La star del cinema canadese ha poi argomentato la sua forte dichiarazione spiegando su Instagram: "Andate a vedere il film per amore della vostra infanzia, per le paure che avete nascosto e non avete osato esprimere. Per l'estrema, e piena di atmosfera e maestria, fotografia, e per i set, per il divertimento, per il senso di piacere senza vergogna e senza sensi di colpa, per l'intelligenza e per le interpretazioni di Finn Wolfhard e Jaeden Wesley, e di tutti i membri del cast, andate a vederlo... per tutto quello che è e per il suo significato. Questo è tutto quello che l'intrattenimento dovrebbe sempre essere, e invece lo è raramente. Dovrebbe avere degli standard e trattarvi con rispetto nei confronti dei vostri gusti e della vostra intelligenza".

IT is my favorite film this century. pic.twitter.com/86KqVKZFV3 — Xavier Dolan (@XDolan) September 10, 2017

Il film diretto dal regista Andres Muschietti arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre e ha tra i suoi protagonisti Finn Wolfhard, Javier Botet e Nicholas Hamilton. Nel ruolo di Pennywise ci sarà questa volta Bill Skarsgård.

It è la storia di sette ragazzi di una città immaginaria del Maine traumatizzati dall'incontro durante l'infanzia con un'entità mostruosa. Diversi anni dopo gli amici ormai cresciuti si ritroveranno, pronti per affrontare la pericolosa minaccia che li tormenta da sempre.

