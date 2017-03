It: una nuova foto di Pennywise mostra una scena iconica della storia

Il magazine Empire ha diffuso una nuova immagine del film It in cui si vede uno dei momenti più iconici della storia ideata da Stephen King.

L'attore Bill Skarsgård interpreta Pennywise e l'inquietante clown viene mostrato nello scatto mentre si trova in un tombino e attira Georgie.

Il regista Andres Muschietti ha spiegato alla rivista: "Nel cinema horror si pensa che mostrare il meno possibile abbia degli effetti migliori. E' come se non si dovesse realmente mostrare il mostro. Ma Pennywise è diverso. Con lui è più una questione del tipo 'Questo è il mostro, ve lo sto mostrando e a voi verrà un colpo'".

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nelle sale americane l'8 settembre 2017 e nel secondo film si mostrerà invece il Club dei Perdenti ormai adulto.

