It: un nuovo terrificante poster promozionale dell'horror di Andres Muschietti

A poche settimane dall'uscita nelle sale americane, It, diretto da Andres Muschietti, si mostra in un nuovo inquietante poster. L'immagine promozionale si ispira alla famosa scena in cui Georgie Denbourough viene attirato da Pennywise nel tombino grazie alla piccola nave di carta che gli ha regalato il fratello Bill. Il poster è stato creato da Half Hazard Press e sarà regalato a tutti coloro che assisteranno alla proiezione di It in un ArcLight Cinema negli Stati Uniti.

Protagonista del film è il malvagio Pennywise, ruolo iconico affidato all'attore Bill Skarsgård, contrapposto al Club dei Perdenti composto da Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) il cui fratellino Georgie è stato rapito da It l'autunno precedente, Richie Tozier (Finn Wolfhard), dall'ipocondriaco Eddie Kaspbrak (Jack Grazer), dal logico e preparato Stan Uris (Wyatt Oleff) e dal paffuto Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News It: un nuovo terrificante poster promozionale...