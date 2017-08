IT, Stephen King: "Non mi aspettavo un film così, l'ho già visto due volte!"

Stephen King ha già visto due volte in anteprima l'atteso horror IT (2017) tratto dal suo popolare romanzo. L'autore nonostante le già alte aspettative si è dichiarato del tutto impreparato dinanzi alla qualità di questo nuovo adattamento.

In un'intervista a Bloody Disgusting lo scrittore di Shining e Carrie - Lo sguardo di Satana ha parlato della sua reazione alla prima visione del film: "Avevo delle speranze, ma non ero comunque pronto a vedere qualcosa di così buono. E' allo stesso tempo diverso e molto accurato, il pubblico saprà relazionarsi. Ameranno tutti i personaggi, per me IT sono i suoi personaggi. Se ti conquistano, se ti interessano, la paura funziona meglio. Penso che i fan lo adoreranno, io ho voluto vederlo anche una seconda volta!"

Inoltre King ha fatto diversi complimenti al regista Andres Muschietti e all'attore Bill Skarsgård per il loro lavoro: "Le mie aspettative erano altissime perchè conoscevo il film precedente di Andy, La madre! Lo ritengo un regista con uno straordinario talento. L'idea di concentarsi sulla parte dei bambini per me funziona molto bene e Skarsgard...wow, che grandissimo Pennywise! Dobbiamo essere sinceri, il suo lavoro è stato difficile perchè doveva confrontarsi con l'iconica interpretazione di Tim Curry che il pubblico ancora ricorda e ama!"

Se eravamo in attesa di vedere IT ora dopo le parole di Stephen King lo siamo ancora di più! L'horror di Andres Muschietti uscirà nelle sale cinematografiche il 19 Ottobre 2017.

