IT, Stephen King: "I clown? se ne vedessi uno mi spaventerei a morte"

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Clown. Bambini vestiti da pagliaccio, mostri con costumi da pagliaccio e pagliacci veri che nel caos della clown-fobia non riescono più a lavorare. Ovviamente la responsabilità di ciò va all'atteso film horror IT che negli Stati Uniti ha già conquistato e terrorizzato sia pubblico che critica e anche in Italia ha conquistato il boxoffice.

Prima però di dare la colpa di questa invasione di clown al regista Andres Muschietti o alla nuova incarnazione del temibile Pennywise con il volto di Bill Skarsgård, forse è il caso di tornare al messaggero originale: Stephen King.

Nel 1986 il geniale autore scrisse infatti il noto romanzo da cui è tratto il film e per descrivere la mostruosa entità che infestava la cittadina di Darry nel Maine scelse proprio la figura di un Clown. Durante una recente intervista è stato chiesto a King cosa provasse nei confronti dei pagliacci e lo scritto ha dichiarato: "Alcuni clown in Europa mi hanno chiesto di dire qualcosa di carino su di loro, perché vanno negli ospedali e cercano di risollevare un po' l'umore dei bambini malati. Voglio dire, se fossi un bambino malato e vedessi un fottuto clown che entra nella mia stanza, tutte le linee rosse sulle apparecchiature si appiattirebbero, perché mi spaventerei a morte"

I Clown sono sempre stati abbastanza sinistri, soprattutto agli occhi dei bambini. Bisogna però ammettere che è anche un po' responsabilità di Stephen King se oggi, il mondo, è un posto dove i pagliacci fanno ancora più paura!

IT racconta della lotta di un gruppo di ragazzini contro una creatura informe e mostruosa: It. Quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini ormai adulti abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. Nel cast del film troviamo Bill Skarsgård nei panni di Pennywise, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis e Nicholas Hamilton.

IT è nelle sale cinematografiche dal 19 Ottobre 2017!

