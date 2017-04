It: spunta sul web il trailer in versione Stranger Things! (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Il trailer del film It ha stabilito un nuovo record: in circa 24 ore il video ha infatti raggiunto quota 197 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, con oltre 81 milioni negli Stati Uniti. Sui social si tratta di uno dei filmati più condivisi di sempre in un così breve periodo e iniziano a spuntare le prime parodie e i primi tributi. I creatori di Stranger Things, il grande successo Netflix, si sono ispirati fortemente al romanzo di Stephen King, mantenendo nel racconto il gruppo di bambini che combatte contro una presenza malvagia nel loro paesino natale.

C'è talmente tanto in comune che un fan ha montato alcune clip del trailer del film di Andres Muschietti sul famoso main theme della serie tv. Avete notato che il protagonista di It, Finn Wolfhard, non è altro che Mike Wheeler di Stranger Things?

It è la storia di sette ragazzi di una città immaginaria del Maine traumatizzati dall'incontro durante l'infanzia con un'entità mostruosa. Diversi anni dopo gli amici ormai cresciuti si ritroveranno, pronti per affrontare la pericolosa minaccia che li tormenta da sempre. Nel cast del film anche Javier Botet e Nicholas Hamilton. Nel ruolo di Pennywise ci sarà questa volta Bill Skarsgård. Il lungometraggio arriverà nelle nostre sale il 21 settembre 2017.

