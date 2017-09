It, per il film tratto da Stephen King è record assoluto di prevendite per un horror!

It, l'attesissimo adattamento del romanzo di Stephen King, si sta velocemente trasformando in un mostro da box office! L'horror di Andres Muschietti dovrebbe incassare circa 60 milioni di dollari nel suo debutto di venerdì 8 settembre, dopo aver già superato il record - precedentemente ottenuto da Paranormal Activity 3 - dell'horror con più biglietti venduti in pre-vendita. Se le previsioni di vendita saranno giuste, sarà l'esordio più alto di un film a settembre, superando Hotel Transylvania 2 che si è fermato a 48 milioni di dollari al debutto.

Protagonista è il malvagio Pennywise, ruolo iconico affidato all'attore Bill Skarsgård, opposto ovviamente al Club dei Perdenti, composto da Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) il cui fratellino Georgie è stato rapito da It l'autunno precedente, Richie Tozier (Finn Wolfhard), dall'ipocondriaco Eddie Kaspbrak (Jack Grazer), dal logico e preparato Boy Scout Stan Uris (Wyatt Oleff) e dal paffuto Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor).

Leggi anche:

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente. It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News It, per il film tratto da Stephen King è record...