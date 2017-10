It: Pennywise mangiava un neonato in una scena tagliata

A detta di chi lo ha già visto, It di Andres Muschietti si candida a diventare uno degli horror più spaventosi di sempre. Ma a quanto pare avrebbe potuto essere più spaventoso.

Timothy Simons, attore che ha sostenuto il provino per il ruolo di Pennywise (ruolo poi andato a Bill Skarsgård), ha confessato di aver letto, durante l'audizione, una scena in cui Pennywise mangiava un bambino.

"Pennywise, nell'epoca in cui Derry viene fondata, convinceva una donna a dargli il suo bambino da mangiare. Era spaventoso e la cosa che faceva più paura è che la scena era diretta. 'Se non farai questo, ti farò cose orribili.' Era davvero tremendo".

Ulteriori dettagli sulla scena in questione sarebbero comparsi su Reddit in cui si rivela che la scena era ambientata nel 1637 e vedeva coinvolto un personaggio di nome Abigail che corre dentro casa tenendo stretto al petto il figlio neonato. La donna si imbatte, però, in una terrificante creatura con denti affilati come rasoi (Pennywise) che la minaccia affinché gli dia il suo bambino.

"La donna gli dà il bambino e si volta dall'altra parte. Vediamo il suo volto mentre dietro le spalle compare una luce abbagliante e fuori fuoco scorgiamo Pennywise che si china sul neonato e inizia a sbranarlo. Sentiamo il pianto del bambino e il rumore di un morso. Abigail continua a fissare la luce arancione, ma quando si spegne la sua espressione cambia. Timore. Rifiuto. Dolore. Accettazione. E poi più niente. Solo uno sguardo vuoto. Come se dietro di lei non fosse successo niente di orribile".

It approderà nei cinema italiani il 19 ottobre.

