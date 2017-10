It: Pennywise attende gli spettatori in sala in un divertente video

Il film It è arrivato nelle sale italiane da poche ore, ottenendo un'ottima accoglienza, riportando sul grande schermo il malefico Pennywise creato dallo scrittore Stephen King.

All'estero alcuni spettatori hanno avuto una sorpresa inaspettata, ma a quanto pare non particolarmente destabilizzante, al loro arrivo al cinema. Un figurante truccato e vestito come il villain interpretato da Bill Skarsgård li stava infatti aspettando per accogliergli con un ghigno inquietante. La fobia dei clown non sembra però aver colpito le persone che avevano acquistato il biglietto: per niente intimorite molte di loro hanno chiesto un selfie o si sono fermate a salutare Pennywise, offrendogli persino da bere.

Ecco il simpatico video.

It, ispirato al classico di Stephen King, racconta la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. Al momento è già in preparazione un secondo capitolo ambientato 27 anni dopo, che vedrà in azione i protagonisti ormai adulti.

