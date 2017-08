It: nuove immagini e dettagli di Pennywise e del Club dei Perdenti!

Il magazine Entertainment Weekly ha condiviso delle nuove foto tratte dall'atteso film It, diretto dal regista Andres Muschietti e tratto dal romanzo di Stephen King.

Il regista, parlando del villain interpretato dall'attore Bill Skarsgård, ha spiegato: "E' presente. Non è come in uno di quei film in cui puoi nascondere il mostro. E' al centro del film e una presenza essenziale, fa il suo show e si mostra. E' un clown".

L'interprete ha aggiunto: "Ama davvero l'aspetto del clown Pennywise e ama il gioco e la caccia. Quello che è interessante di questa entità malvagia è che potrebbe non essere divertente per tutti gli altri ma lui crede di esserlo".

L'attore si è avvicinato alla parte con un approccio ben definito: "E' sempre strano. Pennywise fa delle cose che non hanno affatto senso, ma sono davvero disturbanti a causa della sua stranezza".

Il Club dei perdenti, tuttavia, sembra in grado di affrontarlo e forse sconfiggerlo. L'unica ragazza del gruppo, Beverly Marsh, è interpretata da Sophia Lillis che ha spiegato: "Il mio personaggio convive con le proprie paure e non parla in realtà con le persone, in modo da non essere ferita".

Insieme agli altri outsider la giovane troverà però una fonte di speranza e di amicizia. Chosen Jacobs, che ha la parte di uno dei pochi ragazzi afroamericani della città di Derry, ha aggiunto: "E' cresciuto da escluso a causa della tensione razziale che lo ha separato dagli altri. Quindi apprezza realmente quando qualcuno dice 'Hey, mi piaci per quello che sei'".

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

