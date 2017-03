It: nelle nuove foto il Club dei Perdenti alle prese con Pennywise

La New Line ha diffuso tre nuovi scatti del film It in cui si possono vedere anche i giovani personaggi ideati dallo scrittore Stephen King alle prese con Pennywise.

L'attore Bill Skarsgård interpreta la creatura e il clown viene mostrato mentre tiene in mano un palloncino rosso.

Ecco le foto inedite:

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nelle sale americane l'8 settembre 2017 e nel secondo film si mostrerà invece il Club dei Perdenti ormai adulto.

