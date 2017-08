It: nelle fogne con Pennywyse, nel video in realtà virtuale

La Warner Bros ha diffuso un breve video promozionale e il filmato interattivo di IT: FLOAT, l'esperienza in realtà virtuale ideata in vista dell'arrivo nelle sale del lungometraggio diretto da Andres Muschietti.

Per chi volesse una breve anticipazione di quanto mostrato, qui di seguito il trailer:

Ecco invece il video "navigabile" a 360 gradi che permette di muoversi per le strade della cittadina di Derry e, ovviamente, imbattersi anche nel villain Pennywise, interpretato dall'attore Bill Skarsgård, ed esplorare i tunnel sotterranei, dove il pericolo è dietro l'angolo:

Il primo dei due lungometraggi previsti racconterà la battaglia dei ragazzini di Derry contro il male attivo in città, mentre i protagonisti sono alle prese anche con paure personali e bulli. La storia sarà ambienta al presente.

It arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre 2017. Successivamente seguirà un secondo film in cui si mostrerà il Club dei Perdenti ormai adulto.

