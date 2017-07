It: nel film comparirà la Tartaruga, ma in modo diverso da quello che vi aspettate!

Quando pochi giorni fa è stato rilasciato il secondo trailer di It, i fan del romanzo e della miniserie originale hanno iniziato a esaminare ogni fotogramma per avere un'idea del lavoro fatto da Andres Muschietti. Il film - diviso in due parti - si è preso alcune libertà rispetto al libro, spostando l'ambientazione a fine anni '80 e sicuramente il regista sposterà la sua attenzione su alcuni aspetti piuttosto che su altri. Ma i fan del libro troveranno pane per i loro denti, visto che Muschietti ha promesso di aver inserito uno dei personaggi più misteriosi e importanti del libro, il nemico giurato di Pennywise, la Tartaruga. La mitologia intorno alla Tartaruga non avrà tantissimo spazio nella pellicola ma il regista ha deciso di inserire un riferimento a uno degli elementi caratteristici del libro, che già era stato eliminato dalla miniserie con Tim Curry:

"Non ho mai amato particolarmente quella mitologia, ma la Tartaruga apparirà nelle sembianze di un Lego. Una tartaruga fatta di Lego. Ma è una presenza forte nei momenti chiave, soprattutto in un momenti in cui- beh, lo vedrete nel film, non voglio rivelare troppo."

L'inserimento della Tartaruga nella narrazione prevederebbe un collegamento con altri lavori di Stephen King (La Torre Nera in primis) e sarebbe una presenza ingombrante per darle il giusto peso, ecco perché nel film in uscita a settembre 2017 sarà solo un tributo sottoforma di giocattolo.

Il malvagio Pennywise sarà interpretato da Bill Skarsgård. Il Club dei Perdenti sarà composto da Bill Denbrough (Jaeden Lieberher) il cui fratellino Georgie è stato rapito da It l'autunno precedente, Richie Tozier (Finn Wolfhard), dall'ipocondriaco Eddie Kaspbrak (Jack Grazer), dal logico e preparato Boy Scout Stan Uris (Wyatt Oleff) e dal paffuto Ben Hanscom (Jeremy Ray Taylor).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News It: nel film comparirà la Tartaruga, ma in modo...