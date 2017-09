IT: l'horror da record supererà i 100 milioni di incasso nel weekend!

It ha incassato l'importante cifra di 50 milioni di dollari solo nella giornata di venerdì, proiettandosi così verso un esordio da 100 milioni di dollari. L'adattamento del romanzo di Stephen King era uno dei film più attesi della stagione e i risultati stanno oltrepassando quelli degli esperti di boxoffice, dopo un'estate difficile per i botteghini di tutto il mondo.

Giovedì notte, nelle anteprime notturne, IT ha incassato 13,5 milioni di dollari e The Wrap ha riportato che il record del weekend di apertura di settembre è stato superato già con il primo giorno di programmazione che riporta un totale di 51 milioni di dollari. Secondo gli esperti, il film arriverà a 103 milioni di dollari nel weekend, diventando il quinto film ad aprire oltre ai cento insieme a La Bella e la Bestia, Guardiani della Galassia Vol. 2, Spider-Man: Homecoming e Wonder Woman. Finora il record di apertura per un film horror apparteneva a Io sono leggenda, che esordì con 77 milioni di dollari nel 2007. Un record che difficilmente sarà battuto è quello per l'opening di un film R-rated (vietato ai minori di 17 anni), che appartiene a Deadpool, che raggiunse la cifra di 132 milion di dollari in un weekend.

It è stato rilasciato in 46 paesi in contemporanea e sta spazzando via molti record in diversi stati. Ha registrato il maggiore incasso per un horror all'esordio nel Regno Unito, Brasile, Russia, Australia, Olanda e molti stati dell'Europa dell'est. In Spagna ha incassato più del doppio di L'Evocazione - The Conjuring e Annabelle 2: Creation e ha registrato l'esordio più alto per un film Warner Bros. In Inghilterra, IT ha ottenuto l'86% degli incassi del weekend, con quasi 5 milioni di sterline in cassa, diventando l'horror - e il titolo Warner Bros - più di successo. In Brasile, il film ha superato i 3 milioni di dollari, con un'impressionante 1.9 milioni di incasso solo tra anteprime e giovedì. In Russia, IT è a un passo dai 3 milioni, superando ogni record di apertura di un film horror. Stesso per l'Australia e la Corea.

In tre grandi mercati come Messico, Francia e Germania il film deve ancora arrivare, quindi i numeri non possono che aumentare per il fortunato adattamento.

